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中職／索沙返美治療腳傷 勁敵林安可傳西語簡訊送祝福

聯合新聞網 / 綜合報導
富邦悍將先發投手索沙返美治療腳傷。 聯合報系資料照
富邦悍將先發投手索沙返美治療腳傷。 聯合報系資料照

富邦悍將索沙(Henry Sosa)接受左膝前十字韌帶重建手術，本賽季視同報銷，索沙也決定於日前返美進行後續治療，隨後也陸續在IG貼上富邦隊友合照，而今日索沙更是收到統一強打林安可的私訊，兩人也惺惺相惜互道祝福。

身為阿根廷、台灣混血的林安可，近日在IG以西班牙文私訊索沙，林安可打完招呼並表明身分後，寫下「祝你早日康復，希望很快在台灣見到你。」索沙以西班牙文表達感謝後，再以英文祝福林安可今年球季順利。

林安可在2019下半季首次於中職一軍亮相，不過該年上半季索沙已遭買斷而前往韓職SK飛龍效力，直到去年索沙回鍋中職後兩人才有對戰紀錄，而讓索沙印象深刻的，則是去年8月8日父親節當天，當時9上力拼完投完封的索沙面對林安可，接連飆亮出紅字的破150公里速球，結果林安可相中一顆155公里速球敲出安打，也讓索沙不斷望向人在一壘的林安可，致敬似地微笑點頭。

西班牙 父親節 手術 阿根廷

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