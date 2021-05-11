日職／欠缺隊友火力支援 陳仕朋的苦陳偉殷也很懂

要說近期最悲情的投手，當然就是富邦悍將的左投手陳仕朋了，他在5日面對樂天的比賽，先發投7又1/3局，只丟掉2分，但隊友整場僅攻下1分，使得他無奈吞敗。陳仕朋本季先發出賽7場，其中有4場是QS(優質先發，6局失3分自責分以內)，3.32的防禦率及1.27的WHIP都在生涯水準之上，但打線不幫忙，給他的援護率(9局的進攻中隊友幫投手得的分數)只有1.66分，是全聯盟最低，導致他目前只有1勝6敗，敗場數已超過去年生涯單季最多10敗的一半了；這種遲遲等不到隊友支援的苦，同為陳姓的左投大前輩陳偉殷自然最懂。

陳偉殷在04年加入中日，05年在一軍初登板，06、07兩年因傷在二軍治療復健，08年重新回到一軍，整季出賽39場，初期以中繼為主，季中進入先發輪值，這一年先發了14場，拿到7勝6敗，先發時的援護率是3.92分， 算是在先發投手群的平均值左右，不過隔年球季，陳偉殷就落入低援護率的地獄之中了。

09年陳偉殷整季出賽24場，其中只有1場後援，23場先發中有19場是優質先發，QS率高達82.6%，防禦率也低到1.54，是當年央聯唯一防禦率低於2的投手，也是全日職最低，奪下了生涯首座個人獎項防禦率王，如此低的防禦率，相對的勝敗成績居然只有8勝4敗，最大的原因就是隊友給的援護率僅有3.56分，看起來雖然不算低，但在當年所有達到規定投球局數的投手中卻只排倒數第4，甚至有一半的先發場次的援護率都在2分以下，這樣要拿下勝投實在很難，不過懂的球迷自然懂，也替陳偉殷感到惋惜。

富邦悍將左投手陳仕朋本季的援護率是中職最低，也使得他目前的戰績只有1勝6敗。 聯合報系資料照片

得不到隊友火力支援的狀況在10年球季有稍微好轉，這一年陳偉殷先發27場，防禦率依然是高水準的2.87，所獲得的援護率上升到4.22分，雖然仍是排聯盟倒數第3，但至少跟前面的差距並不大，還比最後一名多了近2分，勝場數終於突破兩位數來到13勝，這一年中日也奪下央聯優勝，並打進日本一大賽。

陳偉殷在11年仍是中日的固定先發輪值，先發24場，QS率同樣高達75%，防禦率也進步到2.68，不過勝場數又回到前年的8勝，10場敗投甚至還比勝場數多，原因又是隊友的火力支援，2.59分的援護率排聯盟倒數第4，援護率在2分以下的場次為16場，佔了先發場次的2/3，陳偉殷再度掉進低援護率的地獄，不過這一年他不是全隊最低的，隊友洋投尼爾森(Maximo Nelson)只有2.29分，31場先發中有20場的援護率在2分以內，但佔先發場次的比例還是比陳偉殷好一點，而且勝場數還有10勝，如此比較下來，這一季最慘的還是陳偉殷。

11年球季結束後，陳偉殷前往美國，直到去年下半年才重回日職加入羅德，沒想到換了球隊，低援護率的惡夢依然在日本等著他；陳偉殷從10月中到季末共先發4場，每場都是優質先發，防禦率僅有2.42，但隊友給他的援護率僅有0.64分，每場平均得不到1分，使得陳偉殷返日後的勝投無法開張，去年最終以0勝3敗作收。

本季陳偉殷轉隊到近幾季火力不強的阪神，原本以為低援護率的現象會持續，但阪神今年攻擊能力大幅進步，也讓目前在一軍先發過兩場的陳偉殷，所得到的援護率為4.91分，比過去在日職時高上不少，他也在4月29日的先發後，相隔3497天再度拿到日職的勝投，不過他第2場先發表現不佳，只投了3又1/3局就丟掉4分(3自責分)，隨後在8日被下放二軍調整，雖然已拿到5勝的甘凱爾（Joe Gunkel）因右肩不適緊急退場後在10日被降二軍，由於下放二軍天數及近況考量，補上他位子的將會是較晚報到，在二軍先發兩場，連10局無失分的阿坎塔拉（Raul Alcantara），如果阿坎塔拉表現不佳才會再輪到陳偉殷上一軍，屆時才能再來觀察陳偉殷是否真的擺脫了低援護率的糾纏。