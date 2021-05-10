中職／林益全、陳鴻文挑戰大紀錄 就等悍將悍起來

富邦悍將隊本周作客桃園球場，對樂天桃猿隊進行3連戰，15日再到台南球場對決統一獅隊，林益全生涯第200轟倒數，陳鴻文也要挑戰生涯百救援紀錄。

悍將隊12到15日連打4場比賽，目前18勝20敗暫居第3，勝率領先猿隊0.002，兩隊落後排名第1的中信兄弟隊4場勝差；悍將隊目前團隊打擊率2成47，在5隊中只贏味全龍隊的2成25，讓總教練洪一中有些傷腦筋。

中職開打32年，只有張泰山、林智勝全壘打超過200支（289、286），林益全目前197轟排名第3，林泓育178轟是現役球員次多，就看林益全本周能否提前達陣。

另外，張志豪生涯155轟是史上第8，只落後高國輝1轟，本周有機會追平、 甚至超前。

投手部分，史上達成百救援紀錄只有3人，分別是林岳平、凱撒、陳禹勳（129、124、112），目前陳鴻文只差3救援破百，陳韻文還差7救援，悍將隊本周如果表現夠悍，陳鴻文有機會達到里程碑。