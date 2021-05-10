中職／曾豪駒兩度上場為哪樁？聯盟還原過程

味全龍隊昨天以3：2擊敗樂天桃猿隊，本季首度取得3連勝，第8局出現關鍵改判，猿隊的追平分被沒收，總教練曾豪駒質疑龍隊提出挑戰是否已超過30秒限制，聯盟賽務部今天還原過程，龍隊提出挑戰的時間符合規定。

昨役打到8局下，龍隊只以1分領先，後援投手呂偉晟的投球彈到本壘後方，捕手蔣少宏認為有打到梁家榮、應屬死球，第一時間並未去撿球，讓二壘上的林立跑回追平分。

場上裁判討論後，認定為投手暴投、猿隊追平分算數，葉君璋提出挑戰，經由重播輔助判決後確認球打到梁家榮的腳，且他揮棒過半，記好球一顆，林立需退回二壘，梁家榮繼續上場完成這個打席。

曾豪駒兩度上場提出質疑，其中一次是在重播輔助判決出爐後，更引起球迷熱議。

聯盟今天還原經過，曾豪駒第一次上場質疑當時情況不屬觸身球，依據哪項規定挑戰，裁判解釋規則為「觸身球（投球是否擊中擊球員）」，不僅限於觸身球，第二次上場則是詢問是否已逾30秒。

賽務部指出，當時裁判認為場上狀況需要先開會，討論後的判決為何，攸關哪隊需要提出挑戰，因此先將葉總請回，待判決確定後才起算30秒，沒有超過時限的問題。