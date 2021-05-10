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日職／吳念庭洋聯打擊榜12 王柏融5支二壘打火腿第2
日職本季賽事開打1個半月，西武隊吳念庭目前出賽32場，打擊率2成69在太平洋聯盟打擊排行榜名列12，在隊上只落後源田壯亮的2成73。
洋聯只有6人打擊率超過3成，歐力士隊吉田正尚3成48穩居榜首，吳念庭在32場比賽有25場揮出安打，打擊手感仍有一定熱度，打擊率、17分打點都在西武排名第2、3支全壘打第3、28支安打第4。
王柏融4月29日在日本火腿隊出賽，本季一軍初亮相，目前出賽6場合計17打數8安打，包括5支二壘打，打擊率達4成71，但要進入打擊榜還有一大段距離。
值得一提的是，王柏融本季才打6場比賽，5支二壘打和出賽30場的渡邊諒一樣多，在火腿並列第2，只落後出賽32場的近藤健介1支。
樂天隊宋家豪出賽15場，合計13.2局失4分只有兩分自責，戰績6中繼、防禦率1.32，目前中繼成功在洋聯並列第7，和酒居知史並列隊上最多。
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