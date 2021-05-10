中職／徐若熙續拚首勝 殺進桃園球場找低潮猿討？

味全龍隊「怪物新人」徐若熙本季1勝難求，明天繼續登板尋求生涯首勝，也要為3連勝中的龍隊延續連勝之旅，他將在桃園球場先發出戰樂天桃猿隊，猿隊則是由翁瑋均重返先發輪值。

徐若熙本季前8場先發，在嚴格的球數控管之下，遲遲還沒有勝投進袋，雖然近兩場都投滿5局，但都在落後局面退場，只能吞敗收場，目前防禦率只有1.74，但收下慘澹的0勝3敗，明天將是徐若熙的第9場先發，持續尋求勝場開胡。

猿隊正處於3連敗低潮，明天推出翁瑋均先發，他的前一場先發為4月25日對統一獅隊，投到第3局因肩膀肌肉緊繃而主動退場，降下二軍休養，上周已能正常牛棚練投，本周重返先發輪值出賽。

翁瑋均本季表現穩健，5場先發拿下2勝1敗、防禦率2.79，本季與龍隊交手兩場，合計投15局、責失3分，對戰防禦率為1.80。

台南球場進行中信兄弟與統一獅隊之戰，由加百利碰上江辰晏，此戰也是王座保衛戰，兄弟目前戰績23勝17敗、勝率5成75居龍頭，領先獅隊僅半場勝差，勝敗之間王座就會換人坐。