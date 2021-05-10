聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／徐若熙續拚首勝 殺進桃園球場找低潮猿討？

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
徐若熙。 報系資料照
徐若熙。 報系資料照

味全龍隊「怪物新人」徐若熙本季1勝難求，明天繼續登板尋求生涯首勝，也要為3連勝中的龍隊延續連勝之旅，他將在桃園球場先發出戰樂天桃猿隊，猿隊則是由翁瑋均重返先發輪值。

徐若熙本季前8場先發，在嚴格的球數控管之下，遲遲還沒有勝投進袋，雖然近兩場都投滿5局，但都在落後局面退場，只能吞敗收場，目前防禦率只有1.74，但收下慘澹的0勝3敗，明天將是徐若熙的第9場先發，持續尋求勝場開胡。

猿隊正處於3連敗低潮，明天推出翁瑋均先發，他的前一場先發為4月25日對統一獅隊，投到第3局因肩膀肌肉緊繃而主動退場，降下二軍休養，上周已能正常牛棚練投，本周重返先發輪值出賽。

翁瑋均本季表現穩健，5場先發拿下2勝1敗、防禦率2.79，本季與龍隊交手兩場，合計投15局、責失3分，對戰防禦率為1.80。

台南球場進行中信兄弟與統一獅隊之戰，由加百利碰上江辰晏，此戰也是王座保衛戰，兄弟目前戰績23勝17敗、勝率5成75居龍頭，領先獅隊僅半場勝差，勝敗之間王座就會換人坐。

翁瑋均 徐若熙 統一獅

延伸閱讀

中職／徐若熙勝投還未開張 葉總仍喊讚：更像先發投手了

中職／徐若熙對兄弟5局無責失 還是只能吞敗投

中職／0勝的對決 徐若熙、加百利誰先拿到首勝？

中職／學長比較厲害 古林睿煬6局狂飆10K技壓徐若熙

相關新聞

中職／盤點擴編新軍 味全不當軟柿子

中職本季賽事開打近兩個月，味全龍隊前天擊敗樂天桃猿隊後，開季前38戰勝率4成05，和過去5支擴編新軍首季同期進度相較，算...

中職／想變「臥龍」 味全龍挨打中磨功夫

味全龍隊暌違22年重返一軍舞台，菜鳥球季已進行近1/3，最近這波3連勝、4連不敗不但是開季至今最高峰，勝率也重返4成；總...

中職／林益全、陳鴻文挑戰大紀錄 就等悍將悍起來

富邦悍將隊本周作客桃園球場，對樂天桃猿隊進行3連戰，15日再到台南球場對決統一獅隊，林益全生涯第200轟倒數，陳鴻文也要...

日職／吳念庭洋聯打擊榜12 王柏融5支二壘打火腿第2

日職本季賽事開打1個半月，西武隊吳念庭目前出賽32場，打擊率2成69在太平洋聯盟打擊排行榜名列12，在隊上只落後源田壯亮...

中職／曾豪駒兩度上場為哪樁？聯盟還原過程

味全龍隊昨天以3：2擊敗樂天桃猿隊，本季首度取得3連勝，第8局出現關鍵改判，猿隊的追平分被沒收，總教練曾豪駒質疑龍隊提出...

王貞治盃／邱冠維打擊率破5成 盼蹲捕守備更進步

王貞治盃青棒賽新北市隊邱冠維打擊維持好手感，今天4強賽與桃園市隊交手有1安1打點，賽會打擊率目前5成71。他透露喜歡捕手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。