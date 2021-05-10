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中職／王威晨挑戰單季180安 史上只有王柏融突破門檻

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
中信兄弟王威晨。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影
中信兄弟王威晨。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影

中職本季賽事開打近兩個月，中信兄弟王威晨的打擊率從未低於3成，目前3成47升至全聯盟第2，只落後富邦悍將隊高國麟的3成73，59支安打更是穩居榜首，有機會創再創個人單季新高。

兄弟目前出賽40場，詹子賢、許基宏、江坤宇保持全勤，王威晨少了兩場，不過59支安打在全聯盟獨佔鰲頭，領先排名第2的樂天桃猿隊林泓育13安，王者地位暫時不受動搖。

從兄弟出賽進度看來，王威晨如果保持這種速度，季末推算將在177安左右，有超過180安的本錢；一旦如此，他將是繼旅日好手王柏融之後，中職史上第2位單季安打數突破180大關的球員。

中職單季最多安紀錄前兩名都是王柏融締造，分別是2016年200安、17年178安，他赴日發展後，統一獅隊陳傑憲去年174安紀錄是中職球員近3季最多，王威晨今年有機會超越這個數字。

王威晨生涯前5季拿過兩次盜壘王，2018年164安、去年170安都在全聯盟排名第2，兩次都被陳傑憲（165安、174安）搶走安打王。

今年出賽38場，王威晨只有9場未揮出安打，多達20場至少兩安紀錄，未來只要能夠穩定出賽、維持一定手感，安打數可能再創個人單季新高。

王威晨 中信兄弟

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