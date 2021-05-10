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王貞治盃／邱冠維打擊率破5成 盼蹲捕守備更進步

中央社 / 新北10日電
110年王貞治盃全國青棒錦標賽4強10日在三重棒球場舉行，新北市隊邱冠維（圖）打擊維持好手感，與桃園市隊交手有1安1打點，賽會打擊率目前5成71。 中央社
110年王貞治盃全國青棒錦標賽4強10日在三重棒球場舉行，新北市隊邱冠維（圖）打擊維持好手感，與桃園市隊交手有1安1打點，賽會打擊率目前5成71。 中央社

王貞治盃青棒賽新北市隊邱冠維打擊維持好手感，今天4強賽與桃園市隊交手有1安1打點，賽會打擊率目前5成71。他透露喜歡捕手位置，但守備不穩定，會多請教隊友學長求進步。

110年王貞治盃全國青棒錦標賽4強今天在三重棒球場舉行，新北市隊（穀保家商）以7比0擊敗桃園市隊（平鎮高中），連3屆晉級冠軍戰，明天將與高雄市隊（高苑工商）爭冠，新北市隊要挑戰王貞治盃2連霸。

新北市隊陣中高二野手邱冠維此次盃賽打擊穩定發揮，目前為止總計21打數敲出12支安打，貢獻6分打點，今天賽前幾乎每場比賽都至少敲雙安。

邱冠維主要守備位置是捕手，內野三壘、二壘也可以守，新北市隊總教練周宗志表示，邱冠維攻擊能力沒有問題，但守備比較不穩定，尤其是捕手這一塊，接球速快的球還需要再加油，目前多讓他以指定打擊身份出賽。

邱冠維表示，此次出賽想辦法讓上壘，幫助球隊製造得分機會，過去曾在巨人盃開轟，但也明白自己守備還要再加油。

邱冠維透露國小沒有練捕手，是到了國中開始喜歡上捕手位置，「可以幫助投手把球接好很開心」，平時會請教隊友宋嘉翔蹲捕方面的問題，穀保學長、旅美捕手林家正等人有回到學校練球時，也都會適時提點，「他們都跟我說先把球接好最重要」。

王貞治盃 穀保家商 平鎮高中

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