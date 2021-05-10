王貞治盃／馮皓7局好投壓桃園 新北挑戰2連霸

王貞治盃青棒賽4強新北市隊馮皓7局好投壓制，率隊以7比0擊敗桃園市隊、連3屆晉級冠軍戰，明天與高雄市隊爭冠，挑戰2連霸。新北市隊總教練周宗志肯定馮皓表現「給90分」。

110年王貞治盃全國青棒錦標賽今天在三重棒球場舉行，新北市隊（穀保家商）4強與桃園市隊（平鎮高中）交手。

新北市隊派出馮皓先發，馮皓今天總計用89球投7局，僅被敲出3支安打，投出3次三振、無失分，展現壓制力。

周宗志表示，馮皓前5局表現100分，但此次盃賽前半段投手群用球數不多，這場比賽是馮皓近一個多月丟球最多的一次，後面兩局控球力不足，內容整體來說給90分。

馮皓自評今天直球狀況其實沒有到最好，比賽後半段太想要投完，反而太出力、進壘位置不好，浪費過多用球數，今天可以有效壓制打者，也有幸運的成分。

穀保首局靠著失誤、周委宏安打先馳得點，3局再靠著高飛犧牲打跑回第2分，6局再起攻勢，靠著單局4安、1保送攻下3分，7局黃柏叡三壘打添分，楊正宇補上安打，送回團隊第7分。

王貞治盃採7局制，穀保此次盃賽首戰就與新竹市隊打至延長賽17局輸球，周宗志笑說，等於打了2場半的比賽，首場比賽多次得點圈有人機會都沒能掌握，落到敗部多打了幾場比賽，整體而言也讓打者對投手節奏的掌握性更好。

新北市隊拿勝晉級，明天將與高雄市隊（高苑工商）爭冠，新北市隊上屆比賽於冠軍戰擊敗桃園，今年要挑戰王貞治盃2連霸。