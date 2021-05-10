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中職／布里悍離台仍居防禦率龍頭 泰迪最快下周登頂

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
統一獅隊洋投泰迪。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影
統一獅隊洋投泰迪。 聯合報系資料照／記者季相儒攝影

味全龍隊前洋投布里悍回鍋南韓職棒，過去在龍隊出賽8場防禦率0.6，仍是全聯盟唯一低於1的投手，仍居投手排行榜第1，統一獅隊洋投泰迪下周才有機會取代防禦率王地位。

布里悍在龍隊8戰投出4勝1敗，目前仍是隊上最多勝投手，他離台前累積45.1局，以龍隊目前出賽38場的情況看來，要到21日龍隊、樂天桃猿之戰才會因為投球局數不夠，讓出防禦率王頭銜。

目前共有15名投手列進投手排行榜，泰迪防禦率1.07暫居第2，中信兄弟隊德保拉1.44、富邦悍將隊羅力1.94分居第3、第4，其餘投手防禦率都超過2。

投手排行榜前6名都是洋投，獅隊20歲投手古林睿煬防禦率2.50暫居第7，也是本土投手最佳，悍將隊陳仕朋（3.32）、猿隊黃子鵬（3.82）、龍隊林子昱（4.97）、兄弟隊鄭凱文（5.82）也在榜上，鄭凱文在排行榜墊底。

值得一提的是，排行榜前8名有一半是獅隊投手，布雷克防禦率2.35排名第6，猛威爾3.24暫居第8，4人聯手包辦17場勝投，加上未在榜內的江辰晏也有3勝，效率是各隊先發投手最佳。

布里悍

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