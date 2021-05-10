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日職／王柏融狀態近三年來最佳 日球評：挑戰現在才要開始

聯合新聞網 / 綜合報導
王柏融上一軍後火力旺盛，連3戰都有雙安表現。 圖／擷自比賽畫面
王柏融上一軍後火力旺盛，連3戰都有雙安表現。 圖／擷自比賽畫面

目前效力於日本火腿的台灣好手王柏融，日前被拉上一軍後終於展現打擊天賦，目前打擊率高達.471，但日本球評、同樣是火腿隊前球員的建山義紀表示：「王柏融的挑戰現在才要開始。」

王柏融近17個打席敲出8支安打，甚至連「神之子」田中將大都成為其棒下亡魂，昨（9）日也獲得先發出戰的機會。他扛下第三棒大任，首打席面對先發投手早川隆久，被一顆150公里速球三振，4局上再相逢，王柏融將一顆148公里速球敲成右外野二壘打，也開啟球隊攻勢，後續近藤健介、萬波中正兩支二壘打，攻下2分。6局下樂天換投，王柏融作為首名打者，面對福山博之的142公里二縫線速球，照樣敲出安打，可惜火腿隊未能追加分數。

王柏融本季化身「二壘安打製造機」，不斷將球敲到外野深處的畫面，昨天再度重現，這支二壘安打是王柏融近3場出賽的第4支，本季出賽6場敲出8支安打，有5支是二壘安打，超越去年整季二壘打的數量。

如此火燙的表現，吸引球評建山義紀的關注，他在節目上表示：「王柏融的打擊是來到日職後的最佳狀態，面對外角球也能配合來球方向順勢作出攻擊，不過就是因為這樣，將來對手一定也會更改配球策略，可能會有更多難以突破的內角球。」

王柏融 日本火腿

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