王貞治盃／毛英傑不當啞巴捕手 攻守進步挑戰中職選秀

王貞治盃青棒賽高雄市隊捕手毛英傑攻守進步，捕手出身的總教練李來發稱讚毛英傑高中3年進步多、阻殺有水準；毛英傑「不當啞巴捕手」，勇於與投手溝通，畢業將挑戰中職選秀。

110年王貞治盃全國青棒錦標賽4強今天在三重棒球場舉行，高雄市隊（高苑工商）以2比0擊敗（南英商工）、晉級冠軍戰。

毛英傑雖然身材不起眼，但高中3年持續進步。李來發表示，毛英傑阻殺能力不錯，各個壘包的傳球也有一定的水準，「在高苑當捕手有一定的壓力，但只要選手願意嘗試磨練，就會有進步」。

毛英傑此次王貞治盃打擊表現也不錯，今天雖然單場2打數沒有安打，但今天賽前總計6打數敲出3支安打，拿木棒敲出高中生涯正式比賽第一轟。

毛英傑表示，先前有在考慮王貞治盃和玉山盃打完，如果表現不錯就參加中職選秀，但去年入選亞青中華培訓隊後信心大增，母隊教練也一直鼓勵「想不想去拚拚看」。

毛英傑自評高中進步最多的是與投手的溝通，國中剛升高中時話不多，李來發一直提醒他「不要當啞巴」，高中在溝通、配球策略上都更好，教練團也鼓勵投入選秀。