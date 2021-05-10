中職／搖滾天王伍佰來了！523桃園球場重量級登場

樂天桃猿隊2021新光動紫音樂祭為期3天，3大主題桃大嘻哈、桃最金曲、桃客搖滾登場，23日（周日）在桃園球場對決味全龍隊賽後，將由教父級搖滾天團「伍佰&China Blue」開唱。

猿隊指出，伍佰是亞洲最知名的搖滾歌手，同時也是搖滾樂團「伍佰&China Blue」的主唱及吉他手。伍佰&China Blue 的專輯「樹枝孤鳥」曾獲第10屆金曲獎最佳演唱專輯獎，個人並以「雙面人」專輯獲得第17屆金曲獎之最佳台語男演唱人獎，「釘子花」專輯獲第28屆金曲獎最佳台語專輯。1990年出道至今，共發行28張個人專輯，在台灣其專輯總銷量即已累計超過五百萬張。

伍佰狂放的嗓音，卻又可以溫柔地將一字一句唱進每個人的內心。創作一首又一首的動人情歌並以獨特的抒情搖滾曲風擄獲所有台灣人的共鳴，30年來成為台灣人共同的珍貴記憶，「伍佰&China Blue」開啟台灣人對搖滾樂的視野與認知。

被封為現場王者（King Of Live）的伍佰，最著名的就是每一首他所創作的歌曲，不管是原曲重現還是重新編曲，都會隨著每一個現場不斷演化，在每一個現場綻放出全新生命。期待在桃園球場的伍佰，帶大家感受搖滾巨星的力量，桃客搖滾在動紫趴等著大家。