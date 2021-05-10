王貞治盃／辛俊昇7局10K投出代表作 高雄晉冠軍戰

王貞治盃青棒賽4強高雄市隊辛俊昇投出代表作，7局僅被敲1安飆出10K、無失分，率隊2比0擊敗台南市隊，晉級冠軍戰；總教練李來發稱讚辛俊昇表現有水準，關鍵時刻展現壓制力。

110年王貞治盃全國青棒錦標賽4強在三重棒球場舉行，高雄市隊（高苑工商）與台南市隊（南英商工）交手，高雄市隊派出高二投手辛俊昇先發。

辛俊昇開賽連抓5個出局數，直到2局2人出局才被敲出安打，但及時回穩，再連抓16個出局數，率隊拿下勝利；辛俊昇今天用86球投完7局，僅被敲出1支安打，飆出10次三振、無失分，投到7局球速都還有141公里，表現亮眼。

高雄市隊首局靠著野手選擇、邱駿威、范育銓接連安打，開賽攻下2分，順利拿下比賽勝利，晉級冠軍戰，冠軍戰將與桃園市和新北市比賽勝隊交手。

李來發表示：「辛俊昇今天投得太好了，快慢球速搭配，有效壓制對手打線，算是投出高中代表作。」他也提到辛俊昇變化球犀利，高中階段有明顯的進步。

辛俊昇說，今天球的品質不錯，上場想辦法專注精神在捕手要的位置，變化球以指叉球為主，偶爾搭配曲球和滑球，投到比賽後半段也沒有體力下滑的感覺。