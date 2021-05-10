中職／高國麟空降打擊王 看榜外伏兵陳俊秀「哥比較厲害」

中職上周賽程打完，打擊榜王座易主，富邦悍將隊高國麟補足打席，以3成73打擊率空降打擊王，聽聞另一位也正在補打席的打擊榜隱形追兵陳俊秀，高國麟笑說：「哥比較厲害！」

高國麟今年展現令人眼睛一亮的蛻變，打擊率始終維持高檔，只差補足打席數就能進入打擊榜，上周5戰追加21打席後，累積118打席，正好越過悍將隊已賽38場所需的打席數，但能否持續先發出賽，也攸關他是否會在打席門檻進進出出。

高國麟對於空降打擊王看得很淡，「那只是現階段，不是最後，再努力、再加油吧！最後的成績才是重點。」

高國麟坦言，現階段球隊贏球比較重要，「我真的很希望我們可以打進季後賽，不然每年都讓球迷失望，心情也不是很好，希望可以讓球迷看到我們的努力。」

高國麟進榜，也讓打擊榜前段班終於看到悍將隊的身影，接下來要到第18名才能再看到悍將隊球員，為林益全的2成41，林哲瑄的2成39則居第19，也是全隊僅有3位進榜球員。

陳俊秀是另一位外界關注中的打擊榜隱藏追兵，目前樂天桃猿隊已賽36場，需112打席才能進榜，陳俊秀目前是106打席、3成89打擊率，最快可在本周集滿打席進榜。

高國麟曾在2014年爆米花聯盟綺麗珊瑚隊與陳俊秀短暫同隊過，他透露，「他教我滿多的，我也會去請教他，他都會不吝嗇教我。」還說這個學長幽默又風趣，「哥比較厲害，他真的很厲害，是我要學習的對象。」