中職／悍將中學主題日登場 6位候選人爭第4屆校草

富邦悍將隊今年「台灣大哥大XVIII悍將中學」主題日，將在5月22、23日登場，兩天賽後都舉辦演唱會，今天公布第一波歌手名單，22日邀請「金曲最佳新人」ØZI帶來多首熱門動聽歌曲，23日則找來《聲林之王2》冠軍得主艾薇，與球迷歡度最狂夜晚。

主題日兩天賽前，校門口將會進行全校服儀檢查，凡穿著整齊制服進場的同學，即可享有悍將APP愛的鼓勵點數。賽後舉辦台灣大哥大悍將中學校園演唱會，第一波歌手名單今天率先公布，22日邀請「金曲最佳新人」ØZI帶來多首熱門動聽歌曲，23日則邀請到艾薇。

年度盛典「悍將中學校草選拔」今年邀請班上的各科小老師競選，六位候選人分別是樣貌出色的左心房守護法「美術小老師」、今年轉到三年四班的壘包精算擔當「數學小老師」、精通舞蹈的森林之王「生物小老師」、來自墨西哥但口頭禪卻是「妹啊水喔」的「國文小老師」、總是用花言電眼牽動你心的「音樂小老師」，以及不只是霸氣終結者還是天菜主廚的「家政小老師」，同學們記得來投下你心中神聖的一票，第四屆悍將中學校草將在23日賽前揭曉。

今年主題日有許多精彩有趣的課後活動，MyMusic「同學報馬仔」用音樂傳聲筒開啟回憶序曲、myVideo結合消防職人劇「火神的眼淚」用噴球槍相約「揪伴打球趣」、mySports要和大家一起當「班級值日生」打板擦、「英雄聯盟：激鬥峽谷」邀你拍照為「青春留記憶」、「下課邦我買」myfone購物邀你呼朋引伴去血拼，只要完成任三項任務即可獲得「校草陪你讀 書籤磁鐵」一款（共有六款隨機發送）以及學生們最愛的麥香飲品一罐。

還有悍將APP限定活動，22日只要299點即可參加「校草簽個名」 專屬簽名會；23日則可透過199點報名參加「勿忘影中人」學長合影會，同學們心中的天菜學長將穿上制服現身，邀請20位幸運同學一起拍照留下校園回憶。