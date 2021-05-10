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日職／150救援成功達陣 松井裕樹締造最年輕紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
樂天金鷲終結者松井裕樹。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影
樂天金鷲終結者松井裕樹。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影

樂天金鷲終結者松井裕樹在昨（9）日登板救援，也順利關門拿下救援點，生涯第150個救援點達標，成為日職史上第16位達到此成就的球員，也締造最年輕紀錄。

昨役樂天面對台灣好手王柏融所屬的日本火腿，9局上時以6：3取得領先，樂天派上終結者松井裕樹登板，他輕鬆寫意地以三上三下結束比賽，除了拿下第150次救援成功，更是以25歲又6個月的年齡成為該紀錄最年輕達標者，比前紀錄保持者的山崎康晃還小1歲。

松井裕樹在生涯初期的定位還是先發投手，然而在日職第二年就因成績不如預期轉戰終結者，沒想到定位轉換的他如魚得水，在接下來三年球季都拿下至少30次救援，2019年也以38次救援成功拿下洋聯救援王。2020年他自願重回先發崗位，但成效不彰，本季二度回歸本業，至今合計18次登板，主投18局送出27K與12次保送，拿下9次救援成功，防禦率1.00。

松井裕樹 樂天金鷲

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