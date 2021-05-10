6搶1變5搶1 中華隊前進東奧難度仍非常高

WBSC世界棒壘球總會上週公告，東京奧運最終資格賽因為中國以「全球疫情未見趨緩」為由退賽，使得6搶1變成5搶1，雖然少了中國這個非贏不可的對手，但對中華隊而言，要取得這張寶貴奧運門票，難度仍然相當高。

2008年北京奧運、2009年WBC世界棒球經典賽，中華隊在一級國際賽事曾兩度栽在中國手中，論實力，中華隊當然高出一截，但若在6搶1上演兩岸大戰，中國勢必精銳盡出全力搶一勝，中華隊有非贏不可、絕對不能輸的壓力，屆時也得壓出好牌應戰。

雖然對於中國退賽，中華隊總教練洪一中說，「這對參賽各隊都一樣，沒有什麼影響。」不過，北京奧運輸中國正是洪一中擔任教頭，兩軍交手中華隊背負極大壓力，打起來綁手綁腳，其中甘苦洪總可說點滴在心頭，表面上，少了中國對大家都公平，實際上，中華隊心頭壓力小一些，也算「另類利多」。

洪一中總教練(右)已於5月初帶領20位教練及選手至和平醫院施打疫苗，少了中國隊這個對手，洪一中沒有報北京奧運兵敗五棵松球場一箭之仇的機會。 聯合報系資料照片

只是，5搶1奧運最終資格賽，參賽隊伍沒有一個是好惹的，中華隊對手除了確定的荷蘭、澳洲，另外兩隊是8搶1美洲區資格賽第2、3名球隊，包括美國、多明尼加、波多黎各、尼加拉瓜、古巴、委內瑞拉、加拿大、哥倫比亞，不管哪兩支美洲球隊來台打5搶1，加上澳洲、荷蘭，對中華隊而言都是硬仗。

原本洪總盤算，6搶1計畫帶12名投手，如今少了中國變5搶1，洪總可能會帶10或11名投手，畢竟只要準備4名先發投手就夠了，24人名單不用多想，應該不會有旅外球員，會以中職球員為主體，搭配少數業餘和前旅外選手，屆時5搶1先發投手，包括王維中、徐若熙、古林睿煬、江少慶、胡智為、吳昇峰、張喜凱都是潛在人選。

中華隊先發投手有古林睿煬(右)、徐若熙(左)年輕好手，戰力相當充足。 聯合報系資料照片

5搶1中華隊先發投手人選不少，這一環較令人放心，不過，牛棚與打線安排可就是隱憂了，畢竟要打4場硬仗，後援投手群能否每一戰都維持好狀態不無疑問，今年中職在換球之後，打擊成績大幅下滑，顯見全聯盟打者實力，並非像過去幾年數據所呈現的那樣強勢，要在國際賽大量取分的機會恐怕不高，如此一來，投手群壓力就不小了。

今天如果奧運最終資格賽是5搶2或6搶2，中華隊拿到門票的機會可能不小，但現在確定是5搶1，代表只有20%的機會，即使有地主優勢，要跨過這道門檻的難度還是非常高。

另一方面，這次5搶1由台灣取得主辦權，中職聯盟負責國家隊組訓賽，代表「賽」的部分由中職主導，由於全球疫情未見趨緩，4支外隊包含教練、選手、隊職員至少200多人大軍壓境，對於國內防疫勢必造成極大壓力，中職真的準備好了嗎？

目前5搶1的防疫初步作法是，外隊抵台後將啟動「體育泡泡」，採團進團出，只限在飯店(防疫旅館)、球場移動，可是，要如何管理甚至限制如此龐大的外隊成員不隨便到處「趴趴走」？球場和飯店動線要如何規劃？這絕對是一項複雜的大工程，萬一有外隊成員染疫該如何處置？是停賽嗎，還是硬著頭皮打下去？相關單位必須想好備案。

弔詭的是，目前中職找來的洋將，抵台後都要隔離14天，外加7天自主健康管理，規定相當嚴格，可是，5搶1外隊母國疫情都比台灣嚴重，但他們來台後不用隔離14天，只需在抵台後第1、3、7天採檢，球照練、比賽照打，萬一形成防疫破口，甚至造成中職賽事受影響，屆時誰來負責？

還有，中職目前每場賽事最多開放78%座位，5搶1初步規劃卻是開放100%座位，萬一熱門賽事滿座，洲際球場湧入2萬名球迷，即使規定球迷戴口罩、禁飲食，也難保百密不會有一疏。

在美國職棒比賽中有施打疫苗區，球迷可以較為安心的看球。在台灣絕大多數人都還沒施打疫苗，球場的防疫規畫要特別謹慎。 美聯社

確實，中華隊能否打進東京奧運備受國人矚目，畢竟2008年北京奧運之後，這次若沒打進，下一次棒球項目得等到2028年洛杉磯奧運才會入列，等於20年期間中華隊都沒奧運可打，只是，在全球疫情仍嚴峻之際，防疫重要性仍在5搶1之上，既然台灣已經確定要辦，相關防疫工作絕對馬虎不得，否則將會付出沉痛代價。