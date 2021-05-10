欲借日將找回奧運榮耀 古巴投高打低困擾大

東京奧運棒球項目資格賽將於6月初開始分別在美國以及台灣舉行，決定奧運最後兩個參賽名額。包括台灣在內，各國都已經摩拳擦掌進入最後倒數的組軍備戰狀態。

聞名國際的「紅色閃電」古巴隊，雖然近年來在國際比賽已經失去過往不可一世的絕對主宰力，兩屆世界12強賽都沒有進入前四強，2019年排名在中華隊後面的第五名。不過他們曾經分別在1992年巴塞隆納、1996年亞特蘭大、2004年雅典等三屆拿下奧運金牌。2000年雪梨、2008年北京奧運奪金失利但也搶下銀牌，奧運會對古巴有著不同的意義，「奧運會的古巴」還是在國際棒壇有輝煌的歷史與傳統，

古巴國家隊近幾年的主力大多來自日本職棒NPB，交涉是由古巴政府與日職球團為對口，因此合約中也包含了必須為國家隊征戰國際賽的項目，即使比賽是日本職棒正在進行的球季中。資格賽的徵召主力大多與2019年世界12強相去不遠。最值得注意的是摩伊尼洛（Liván Moinelo）、馬丁尼茲（Raidel Martinez）這對牛棚的左右護法，他們不僅在所屬中日龍、軟銀鷹是不動的牛棚王牌，即使放眼整個日本職棒都是一線的A咖，對古巴投手戰力將是一顆巨大的定心丸。

摩伊尼洛、馬丁尼茲有另外一個共通點，他們都是以育成選手的身分從古巴遠赴日本挑戰，經過多年的努力拚出地位以及身價，早已不可同日而語。摩伊尼洛今年赴日已經第5年，身價已經超過1億5,000萬日圓，甚至被評為一旦轉戰美國大聯盟他的年薪將從10億日圓起跳。摩伊尼洛最快158公里的剛猛速球，搭配拿手的滑球、曲球等武器，過去兩年的防禦率分別是1.52、1.69，去年38次中繼成功首度拿下投手個人獎，在軟銀牛棚的安定感甚至比守護神森唯斗更好。

摩伊尼洛（右）已經是日本職棒數一數二的左護法，將是古巴隊牛棚的重要支柱。 擷圖自軟體銀行鷹官方推特

24歲的馬丁尼茲則是近兩年才竄起，去年正式成為中日龍隊守護神，拿下21次救援成功、防禦率1.13。他靠著最快161公里的速球，加上193公分身高所投出的曲球、指叉球等大角度縱向變化球，構築了在中日龍的地位，去年還締造連續24局奪三振的中央聯盟新紀錄。儘管与田剛監督已經因應他的脫隊，規劃祖父江大輔、又吉克樹等人接替他的位置，不過中日龍隊的後防勢必還是會大受影響。但相對之下，對於力爭奧運門票的古巴國家隊來說將是一個大好消息。

相對之下打擊方面，古巴隊的狀況就沒有這麼順利。最大的原因出在原本倚重的迪斯派（Alfredo Despaigne）、葛拉西亞（Yurisbel Gracial）兩名軟銀洋砲可能都派不上用場了。

迪斯派雖然今年開幕打先發第六棒，但只在一軍出賽27場比賽，留下0.202打擊率、1支全壘打、6分打點的低檔成績，繼去年寫下的NPB生涯最差成績（25場出賽、0.224打擊率、6支全壘打、12分打點）之後再持續下探。5月初他就下二軍調整，已經34歲、赴日第8年的古巴巨砲已經有退化跡象，對古巴隊攻擊力是一大折損。反觀葛拉西亞從開幕起就固定擔任軟銀的三棒、四棒，四月之後擺脫季初的低潮，繳出0.304打擊率、5支全壘打、15分打點的成績，狀況正好卻在5月8日對西武的比賽因為一個滑壘造成骨折，估計要休養至少3個星期，不僅對軟銀造成傷害，也勢必會讓古巴隊的佈局大亂。

古巴隊陣中還有曾打過日本職棒巨人隊的賽佩達（Frederich Cepeda）、以及千葉羅德隊的山多斯（Roel Santos），不過賽佩達已經高齡41歲，主要是球隊精神領袖的功能。再來就是羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）、馬丁尼茲（Ariel Martínez）這對中日的投捕搭檔，去年在一軍有3勝的羅德里奎茲最近在二軍狀況不錯，近期內將升上一軍，預料他將是古巴隊先發主力。中日、軟銀兩隊等於也是古巴國家隊選手NPB來源的最大宗。