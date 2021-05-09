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中職／神來一腳解決林泓育 伍鐸：生涯最好的踢球
味全龍隊洋投伍鐸今天先發5.1局，被樂天猿隊揮出6支安打、失兩分奪勝，也是繼去年5月13日擊敗中信兄弟隊後，暌違361天再以先發身分奪勝，他說：「目標就是把局數拉長，感謝打者第6局支援。」
伍鐸今天投完前5局0：2落後，龍隊6局上攻下3分，終場3：2獲勝，他的戰績升至2勝1敗3中繼，勝場數追平前年、去年成績，在中職7年累積44勝。
伍鐸今天6局下面對林泓育時，對方揮出投手前強襲球，伍鐸伸出左腳剛好勾到球，改變球的方向，龍隊游擊手吳東融接到後快傳一壘刺殺林泓育。
這個難得一見的美技，伍鐸當然很滿意，笑說：「本來以為是安打，就來亂一下，球剛好打到釘鞋，運氣很好，這是生涯中最好的一次踢球。」
至於等了快1年才又先發勝，本季出賽13場只有兩次先發機會的伍鐸也說：「這一勝是等很久了。」
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