中職／擔心打斷送媽媽的球棒 劉基鴻換棒反敲致勝一擊

賽前才說要把母親節球棒送給最愛的媽媽，味全龍隊三壘手劉基鴻今天對樂天桃猿隊之戰6局上，揮出兩分打點安打，成為致勝一擊，幫助龍隊3：2獲勝，他說：「感謝媽媽一路鼓勵，她是我的最強後盾。」

劉基鴻4打數2安打，6局上從猿隊先發投手黃子鵬的手中揮出關鍵安打，成為龍隊3連勝、4連不敗的大功臣；他表示，球隊只要贏球，氣氛就很好，能夠連勝就不會「這場很high、下一場不high」，這段期間氣氛維持不錯。

劉基鴻在粉紅色球棒打上「許素美叮美噹母親節快樂」這行字，向最愛的母親致敬，賽前強調會用這支棒子打滿全場，賽後送給媽媽。

但劉基鴻只打了前兩個打席（1安打、1K），6局上換回一般球棒，反而攻下致勝分，他笑說：「腦海中有一種感覺，怕會斷棒，還是不要拿好了。」

臨時換掉形容媽媽美到「美叮美噹」、很漂亮的棒子，劉基鴻還是為球隊立下大功，他表示，今天先發投手伍鐸投得很辛苦、壓制很好，不能讓他的辛苦白費。

至於連續兩場比賽獲選MVP，劉基鴻很謙虛說：「都是運氣啦。」