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中職／開季連25.2局無責失分 官大元創聯盟新紀錄

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟後援投手官大元。 報系資料照
中信兄弟後援投手官大元。 報系資料照

中信兄弟隊投手官大元今天中繼1.2局無失分，開季至今16場出賽、25.2局，防禦率仍維持在0，超越兄弟象隊洋投克力士的25.1局，成為中職開季連續局數無責失分的新任紀錄保持人。

官大元今天在7局上1出局、一二壘有人時接手，讓高國麟敲飛球出局、林益全敲滾地出局，化解危機，8局續投雖被于森旭敲安，不過靠著飛球出局、雙殺打，守住防禦率「0的領域」。

37歲的官大元堪稱本季最大驚奇，去年在一軍僅出賽5場，防禦率高達12.15，今年成績翻轉，開季連續25.2局，僅失1分非責失分，締造中職新紀錄。

在今天賽前，中職開季連續無責失分紀錄是1994年兄弟象隊洋投克力士的25.1局，本土紀錄則為2010年陽建福的25局，官大元一口氣超車到最前方。

而中職單季連續局數無責失分紀錄為統一獅隊凱撒在2004年締造的45局，本土投手則是2001年兄弟象隊蕭任汶的38局，官大元距離這兩項紀錄都還有段差距。

官大元 中職 統一獅

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