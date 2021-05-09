中職／鄭凱文揮別對戰陰影 兄弟2局打爆悍將重返第一

中信兄弟隊今天在洲際主場迎戰富邦悍將隊，前2局就攻下9分為賽局定調，張志豪單場4安打，江坤宇也有3安打、3分打點，加上鄭凱文6.1局失2分的優質先發，最終以10：2拿下勝利，超過今天沒比賽的統一獅隊，重返上半季戰績第一。

鄭凱文今年前兩場對悍將隊都提前退場，合計僅投4.2局、失13分（10分責失），今天首局雖然略有不穩，但總計6.1局被敲8支安打僅失2分拿下勝投，中斷對戰2連敗，單場8次三振追平本季新高。

許基宏。 資料照 首局兩隊大舉進攻，結果兩樣情，悍將隊3支安打加上1次保送，僅靠林益全的安打攻下1分，反觀兄弟靠著王威晨、江坤宇、許基宏、張志豪連4支安打，攻下3分。

2局下兄弟打線持續擴大領先，靠著保送、失誤、保送，無人出局形成滿壘，悍將換下先發投手游霆崴，但范玉禹也未能止血，江坤宇敲安帶有2分打點，許基宏高飛犧牲打得1分，3分算在游霆崴帳上。

攻勢還沒結束，張志豪、詹子賢連續敲安，後者安打帶有1打點，陳子豪保送後又滿壘，此時悍將捕手調度，由張進德接替林宥穎，不過陳文杰滾地推進再1分、張志強安打1分打點，兄弟打下6分大局；7局下滿壘，江坤宇的安打再添1分。

兄弟全場14支安打，除了張志豪、江坤宇外，王威晨、詹子賢、張志強也都敲出雙安，許基宏則是1安打、3分打點。

悍將隊全場9支安打、留下10次殘壘，2分得分都來自林益全，首局安打外，6局另有一發陽春砲，個人本季第4轟、生涯第197轟。