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中職／劉基鴻關鍵安打屠猿 龍隊本季最長3連勝

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
龍隊第四棒劉基鴻敲出勝利打點，獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
龍隊第四棒劉基鴻敲出勝利打點，獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影

味全龍隊今天在桃園球場對決樂天桃猿隊，打完前5局落後兩分，6局上4支安打串聯，攻下3分後來居上，終場3：2獲勝，打出本季最長3連勝紀錄，而且從5日至今4連不敗。

猿隊首局展開攻勢，兩出局後林泓育揮出二壘打，再靠除俊秀安打護送，攻下全場第1分。

4局下猿隊第2波攻勢，廖健富二壘打、梁家榮安打，加上成晉高飛犧牲打，再下一城。

龍隊面對猿隊先發投手黃子鵬，前5局未得分，6局上吳東融、李凱威安打，郭天信犧牲觸擊造成黃子鵬失誤，在滿壘的情況下，陳品捷安打攻下第1分，劉基鴻再安打追加兩分打點，反以3：2超前，一路領先到比賽結束。

劉基鴻4打數2安打，攻下兩分打點，6局上勝利打點立大功，連兩場比賽獲選單場MVP。

龍隊洋投伍鐸先發5.1局，被揮出6支安打，失兩分奪勝，本季2勝1敗3中繼；黃子鵬投5局被揮出7支安打，飆出7次三振，失3分（兩分自責）吞敗，戰績掉到1勝4敗。

劉基鴻 樂天桃猿

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