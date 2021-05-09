日職／王柏融雙安打擊率升至4成71 五支二壘打超越去年

日本職棒火腿隊台將王柏融今天面對樂天金鷲隊，3打數敲出2安，包括1支二壘打，打擊率上升到4成71，宋家豪在7局登板時上演台灣投打對決，由王柏融選到四壞保送上壘，不過最終是樂天隊以6：3帶走勝利。

王柏融擔任先發第三棒、左外野手，首打席面對先發投手早川隆久，被一顆150公里速球三振，4局上再相逢，王柏融將一顆148公里速球敲成右外野二壘打，也開啟球隊攻勢，後續近藤健介、萬波中正兩支二壘打，攻下2分。

王柏融本季化身「二壘安打製造機」，不斷將球敲到外野深處的畫面，今天再度重現，這支二壘安打是王柏融近3場出賽的第4支，本季出賽6場敲出8支安打，有5支是二壘安打，超越去年整季二壘打的數量。

6局下樂天換投，王柏融作為首名打者，面對福山博之的142公里二縫線速球，照樣敲出安打，可惜火腿隊未能追加分數。

火腿雖然一度靠著4局王柏融開啟的攻勢，取得2：1領先，不過5局上樂天隊在5、6局合計攻下5分，包括辰己涼介的陽春砲、島内宏明的2分砲，超前比數。

效力樂天的宋家豪在7局下登板，先投出四壞保送，雖然靠著飛球、滾地球抓到2出局，但是對手盜壘成功後，被杉谷拳士敲安丟掉1分，此時面對王柏融，宋家豪猛攻內角，但5顆球有4顆壞球，讓王柏融站上壘包，但三振掉近藤健介結束任務。

宋家豪用28球投完1局，被敲1安，另有2次四壞保送、1次三振，丟掉1分，中斷連7局無失分，防禦率從0.71上升到1.32，最快球速154公里。

而王柏融總計4打席、3打數敲出2支安打，另有1次保送、1次三振，打擊率從4成29上升到4成71，長打率更是高達0.764。