日職／台灣對決宋家豪全速球進攻 王柏融選到保送

日本職棒今日火腿隊與樂天隊之戰，兩名台將本季首次對決，7局登板的宋家豪152公里「火球對決」，王柏融雖然一度被自打球打中腳背，但最終選到保送上壘。

火腿雖然一度靠著4局下王柏融二壘打開啟的攻勢，取得2：1領先，不過5局上樂天隊在5、6局合計攻下5分，包括辰己涼介的陽春砲、島内宏明的2分砲，超前比數為6：2。

7局下宋家豪登板，面對第8棒今井順之助，先投出四壞保送，隨後靠著飛球、滾地球抓到2出局，但也讓五十幡亮汰靠著野手選擇成為一壘跑者，也施展快腿盜壘成功，再被杉谷拳士敲安丟掉1分。

此時王柏融站上打擊區，面對宋家豪5顆球全是速球、全數進攻內角，球速150公里到152公里，有4顆是壞球，唯一進入好球帶的一球，王柏融揮棒打到自己的腳背，所幸無大礙，也靠著保送站上上壘。

不過宋家豪最終三振掉近藤健介結束任務，也飆出全場最快的154公里，用28球投完1局，被敲1安，另有2次四壞保送、1次三振，丟掉1分，中斷連7局無失分，防禦率從0.71上升到1.32。