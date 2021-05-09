聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／台灣對決宋家豪全速球進攻 王柏融選到保送

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融對決宋家豪(左)。 擷圖自畫面
王柏融對決宋家豪(左)。 擷圖自畫面

日本職棒今日火腿隊與樂天隊之戰，兩名台將本季首次對決，7局登板的宋家豪152公里「火球對決」，王柏融雖然一度被自打球打中腳背，但最終選到保送上壘。

火腿雖然一度靠著4局下王柏融二壘打開啟的攻勢，取得2：1領先，不過5局上樂天隊在5、6局合計攻下5分，包括辰己涼介的陽春砲、島内宏明的2分砲，超前比數為6：2。

7局下宋家豪登板，面對第8棒今井順之助，先投出四壞保送，隨後靠著飛球、滾地球抓到2出局，但也讓五十幡亮汰靠著野手選擇成為一壘跑者，也施展快腿盜壘成功，再被杉谷拳士敲安丟掉1分。

此時王柏融站上打擊區，面對宋家豪5顆球全是速球、全數進攻內角，球速150公里到152公里，有4顆是壞球，唯一進入好球帶的一球，王柏融揮棒打到自己的腳背，所幸無大礙，也靠著保送站上上壘。

不過宋家豪最終三振掉近藤健介結束任務，也飆出全場最快的154公里，用28球投完1局，被敲1安，另有2次四壞保送、1次三振，丟掉1分，中斷連7局無失分，防禦率從0.71上升到1.32。

宋家豪 王柏融 樂天

延伸閱讀

日職／大王好棒！王柏融對樂天再敲雙安 三天4支二壘安

日職／田中將大被王柏融等人撂倒 日球評：安捏甘厚？

日職／王柏融藏起緊張 雙安炸田中

日職／對決田中喊好緊張 王柏融對他敲兩支二壘打

相關新聞

中職／劉基鴻致勝安送媽媽 龍隊本季首次3連勝

一年一度的母親節，中職球季賽出現不少粉紅氛圍，味全龍隊三壘手劉基鴻昨天對樂天桃猿隊賽前，說要用特製球棒打滿全場，再送給最...

中職／開季25.2局0責失 官大元締新猷

中信兄弟隊昨天以10：2擊敗富邦悍將隊重返聯盟龍頭，除了打線發揮，兩名投手表現也是亮點；鄭凱文先發6.1局失2分終止對戰...

日職／王柏融雙安打擊率升至4成71 五支二壘打超越去年

日本職棒火腿隊台將王柏融今天面對樂天金鷲隊，3打數敲出2安，包括1支二壘打，打擊率上升到4成71，宋家豪在7局登板時上演...

日職／震驚！巨人隊坂本勇人右手指骨折 恐影響東奧參賽

日本職棒巨人隊球星坂本勇人，於今天對決養樂多，終場雖以7:5獲勝，但擔任先發第二棒的遊擊手坂本勇人，五局下換防時回到休息區時感到右手不適，後來被換下休息，並進行檢查。結果情況嚴重，診斷出來是右手姆指有

中職／神來一腳解決林泓育 伍鐸：生涯最好的踢球

味全龍隊洋投伍鐸今天先發5.1局，被樂天猿隊揮出6支安打、失兩分奪勝，也是繼去年5月13日擊敗中信兄弟隊後，暌違361天...

中職／擔心打斷送媽媽的球棒 劉基鴻換棒反敲致勝一擊

賽前才說要把母親節球棒送給最愛的媽媽，味全龍隊三壘手劉基鴻今天對樂天桃猿隊之戰6局上，揮出兩分打點安打，成為致勝一擊，幫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。