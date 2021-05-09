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中職／王躍霖終上猿隊一軍 林立兼守外野成為工具人

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
樂天桃猿王躍霖。 報系資料照
樂天桃猿王躍霖。 報系資料照

樂天桃猿隊今天異動球員名單，王躍霖、成晉升上一軍，取代江國謙、詹智堯，總教練曾豪駒也提到林立調守外野的想法，他表示，隊上外野手幾乎都是左打，右打的林立可讓調度有較多選擇。

猿隊昨天在桃園主場2：6不敵統一獅隊，吞下近6戰第5敗，林立接替詹智堯，以替補左外野手身分上場，也是生涯5年外野手初體驗。

曾豪駒強調，林立的速度不錯，改練外野應不是問題，未來可能扮演三壘、外野工具人。

林立上次守外野已是少棒的事，他表示，教練幫他找守位就練一練，但仍要想辦法練好三壘，今年除了守備，打擊也出現落差，碰到低潮就要面對、想辦法調整。

王躍霖在春訓拉傷左側腹肌，本月在二軍出賽兩場，合計投兩局失1分，今天終於登上一軍。

林立 詹智堯 曾豪駒

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