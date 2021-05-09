中職／母親懷雙胞胎、老婆難產 母親節讓林旺衛感觸深

每逢母親節，味全龍隊32歲老將林旺衛總是感觸良多，包括母親當年辛苦懷孕、生下他和雙胞胎弟弟林旺億，還有老婆生小兒子「小肉粽」時難產，他說：「等到自己有了小孩，才知道媽媽真的很辛苦。」

林旺衛打過雙城隊小聯盟，返台後效力富邦悍將隊（含前身義大犀牛）4年，2018年季後遭釋出，隔年6月加盟龍隊，本季又在一軍出賽，十分珍惜能夠延續職棒生涯。

林旺衛、林旺億在1988年6月28日出生，林旺衛早7分鐘成了哥哥，當時兩人體重合計超過6千公克，兄弟倆深知母親從懷胎到生產都非常辛苦，感謝她這麼多年的細心照顧。

龍隊今天在桃園球場和樂天桃猿隊交手，林旺衛特別在球棒打上兩個兒子的小名「小肉燥」、「小肉粽」，他想起老婆難產、 輸血超過1萬CC保住母子生命的往事，儘管已經過了3年，還是非常不捨。

林旺衛3年前離開悍將時， 老婆認為老公為了照顧她，才會造成成績下滑，感到很自責；如今還有機會在職棒球場上奔馳，也扛起隊長重任，林旺衛很珍惜每一天，強調「要感謝的人太多」，他說：「開心一點打球，一定會有壓力，就是樂觀一點。」