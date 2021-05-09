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日職／守位變變變不影響 吳念庭再對軟銀敲安
西武獅隊台將吳念庭今天展現「工具人」優勢，今天對軟銀隊之戰擔任先發第六棒、三壘手，在二壘洋砲守備出狀況下，守備位置在二壘、三壘間自在切換，提供調度彈性，打擊上則是4打數1安打的演出，不過球隊最終以1：3輸球。
吳念庭今天2局上的首打席就從松本裕樹手中敲出穿越內野防線的一壘打，不過接下來2打席分別是一壘滾地、三振出局，9局上最後上來打擊，敲出的二壘滾地被守得深遠的周東佑京攔截，變成滾地出局，打擊率微降至2成69。
昨、今兩天先發，吳念庭對軟銀都敲安，加上今天4打數1安打後，本季對戰軟銀隊的打擊率是3成46，敲出9支安打，有1發全壘打、9分打點。
吳念庭今年守備以一壘為主，在主砲山川穗高歸隊後，5月8日首次鎮守二壘，今天則改守三壘，不過3局下二壘手史班根伯格（Cory Spangenberg）守備出包，教練乾脆將二、三壘對調，7局下更是換上二壘手山田遙楓取代史班根伯格，吳念庭再回到三壘。
西武全隊僅敲出4支安打，唯一得分是在1局上栗山巧的滾地推進有1分打點，軟銀隊則在6局下先靠著甲斐拓也高飛犧牲打追平，7局下柳田悠岐的安打有1分打點，8局下明石健志安打再進帳1分。
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