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日職／大王好棒！王柏融對樂天再敲雙安 三天4支二壘安
王柏融手風實在太燙了！今天日本火腿對樂天三連戰第三場比賽，王柏融先發第三棒陣守左外野，首打席雖吞K，但四局下，火腿0:1落後時，他在一出局後上場敲出右外野二壘安打，這是對樂天系列賽三天來的第四支二壘安打，球隊吹起反攻號角，後續火腿攻勢猛烈，王柏融也回壘得分，在這半局結束以2:1超前。王柏融打擊率衝高至4成38。
火腿官方推特也上傳王柏融敲安影門，並寫著，「大王好棒！」
五、六兩局樂天反攻得5分，取得6：2再度領先火腿，六局下王柏融第一個上場，擊出中外野方向一壘安打，再度成為球隊反攻契機，打擊率也升至4成71，可惜火腿這半局未得分。
七局下王柏融再度上場，隊友先反攻得到一分火腿2:6落後，王柏融在兩出局一在壘下，對決正是台灣投手宋家豪，結果獲得保送，但隨後一棒出局，未再得分。
きょうも二塁打❗大王好棒❗加油👍#王柏融 #ブンブンはとまらない #01Karat #lovefighters pic.twitter.com/LpwfuFbYVe— 北海道日本ハムファイターズ公式 (@FightersPR) May 9, 2021
＼ 大王出塁👏 #王柏融 ／— ファイターズ on GAORA SPORTS (@gaora_fighters) May 9, 2021
先頭は王選手👀
追い込まれながらも打球をセンターに弾き返し出塁成功✨✨
📺#GAORA プロ野球中継
🆚@Rakuten__Eagleshttps://t.co/eOp8VQFMbG で生放送中⚡️#lovefighters #イチカラ #01Karat #RakutenEagles pic.twitter.com/AWrs7Sdjm5
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