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日職／大王好棒！王柏融對樂天再敲雙安 三天4支二壘安

聯合新聞網 / 綜合報導
王柏融敲二壘安。 資料照(擷圖自畫面)
王柏融敲二壘安。 資料照(擷圖自畫面)

王柏融手風實在太燙了！今天日本火腿對樂天三連戰第三場比賽，王柏融先發第三棒陣守左外野，首打席雖吞K，但四局下，火腿0:1落後時，他在一出局後上場敲出右外野二壘安打，這是對樂天系列賽三天來的第四支二壘安打，球隊吹起反攻號角，後續火腿攻勢猛烈，王柏融也回壘得分，在這半局結束以2:1超前。王柏融打擊率衝高至4成38。

火腿官方推特也上傳王柏融敲安影門，並寫著，「大王好棒！」

五、六兩局樂天反攻得5分，取得6：2再度領先火腿，六局下王柏融第一個上場，擊出中外野方向一壘安打，再度成為球隊反攻契機，打擊率也升至4成71，可惜火腿這半局未得分。

七局下王柏融再度上場，隊友先反攻得到一分火腿2:6落後，王柏融在兩出局一在壘下，對決正是台灣投手宋家豪，結果獲得保送，但隨後一棒出局，未再得分。

火腿對樂天攻守數據直播

日本 連戰 北海道

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