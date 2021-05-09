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中職／葉君璋點名徐若熙11日戰猿 期待本土球員更進步

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
味全龍隊總教練葉君璋忙著補強洋將，希望本土選手更進步、成熟。記者藍宗標／攝影
味全龍隊總教練葉君璋忙著補強洋將，希望本土選手更進步、成熟。記者藍宗標／攝影

中職本季賽事開打近兩個月，味全龍隊目前14勝1和22敗排名墊底，落後榜首統一獅隊6.5場勝差，龍隊總教練葉君璋表示，正忙補強洋將的事，但本土選手可按部就班，讓他們進步、成熟才是最重要的事。

本季賽事已超過1/4，葉君璋認為本土球員進步很多，他表示，真正重要是心理，唯有心理進步，才能把球技表現出來，很多球員的表現都讓人驚豔，像呂偉晟、王玉譜都比之前想像好很多。

龍隊目前團隊打擊率2成22是5隊最差數字，葉君璋強調，打擊是累積經驗的表現，打20到30場比賽就可讓一名選手變成另一名選手。

龍隊從11日起單周5場比賽，對投手群又是嚴格考驗，洋投鋼龍右手不適，如何調度戰力再度考驗教練團。

葉君璋表示，鋼龍對自己的右手狀況也嚇一大跳，但正常輪值應沒問題，目前考量徐若熙11日登板先發（桃園球場對決樂天桃猿），只要鋼龍OK，伍鐸可擺在先發輪值後面，這樣可考慮5人輪值。

葉君璋重申，洋將投、打都找，不會設定什麼，希望下半季可以趕上，但洋將如何很難預測，也有規畫問題，重點還是本土球員。

葉君璋

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