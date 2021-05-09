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日職／田中將大被王柏融等人撂倒 日球評：安捏甘厚？

聯合新聞網 / 綜合報導
田中將大。 擷圖自畫面
田中將大。 擷圖自畫面

風光從紐約洋基隊回歸樂天的「神之子」田中將大，昨天（8日）登板先發卻被日本火腿打線狙擊，包括台灣好手王柏融的2支二壘安打，田中主投7局就被敲8支安打失4分，也承擔本場敗投，這讓日本球評江本孟紀提出質疑：「這樣好嗎？」

田中將大昨天在第1局就遭遇麻煩，杉谷拳士先敲安打，近藤健介補上二壘打、為火腿首開紀錄，王柏融在兩出局後上場打擊，在球數1好2壞時，咬中田中的133公里滑球，掃成中外野方向二壘打，送回火腿的第2分，也是王柏融本季的第1分打點。第4局中田翔先敲安打上壘，輪到王柏融的打席再度棒打田中，鎖定第1球151公里二縫線直球果斷攻擊，敲出單場第2支二壘打。

在樂天火腿賽後，《日本職棒新聞》節目中評論起田中將打本場的失常表現，球評江本孟紀就提出他的看法：「雖然他本人（田中將大）說自己盡力投了，但只有這種程度嗎？這樣的話好嗎？是不是該再多努力點呢？」、「田中選手的投球應該要有點躍動感的，但就今天的表現來看，確實有點敷衍啊。」

日本 紐約

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