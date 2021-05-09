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中職／球棒打上「美叮美噹」 劉基鴻向母親許素美致敬

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
劉基鴻用這支粉紅色球棒感謝媽媽，祝她母親節快樂。記者藍宗標／攝影
劉基鴻用這支粉紅色球棒感謝媽媽，祝她母親節快樂。記者藍宗標／攝影

「許素美叮美噹母親節快樂」，今天是一年一度的母親節，味全龍隊三壘手劉基鴻在粉紅色球棒打上這行字，用這支特別球棒向母親致敬，他說：「會用這支棒子打滿全場，賽後送給媽媽。」

龍隊在桃園球場對決樂天桃猿隊，兩隊都有不少球員準備粉紅色球棒，劉基鴻的武器最有創意，也希望不要出現斷棒意外，一定要把這個珍貴的禮物獻給最愛的母親。

劉基鴻認為字太少有些單調，為了增加樂趣，乾脆自行發揮創意，他說，媽媽50幾歲了，這句話是說媽媽美到「美叮美噹」，就是形容他很漂亮的意思。

劉基鴻是家中最小的小孩，媽媽許素美從去年龍隊二軍比賽到今年，只要有機會，大部分比賽都會到場觀戰；劉基鴻表示，母親節都在比賽，如果有空，就是族聚餐、和媽媽吃吃飯，今年決定要送她這支球棒，祝她母親節快樂。

劉基鴻 樂天桃猿 味全龍

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