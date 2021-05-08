中職／模擬下勾餵球有效？林岳平：球員自己努力

統一獅隊總教練林岳平賽前親自上陣，模擬下勾投手餵球特訓，球隊今天也從樂天桃猿隊投手張喜凱手中敲出10支安打，終場以6：2贏球，不過在賽後「餅總」認為重點不在此，「贏球是球員自己的努力。」

為了讓球員適應從下往上的球路，林岳平今天賽前打擊練習親自擔任餵球投手，用側投接近下勾的方式，幫助球員適應，林岳平賽後扶著腰部走進休息室，隔了一下才出來受訪，他表示：「只是工作之一啦，就是選擇要不要去做。」

除了賽前餵球，林岳平也排出6名先發左打，希望突破下勾投手張喜凱的球路，結果來看收到效果，在張喜凱5.2局的投球中，獅隊敲出10支安打，有6支來自左打，共打下6分，奠定勝基。

媒體問起賽前餵球一事，林岳平表示：「不知道（對球員）有沒有差，只是希望他們適應下往上的球路，重點還是選手臨場表現，贏球是他們的努力。」

除了安打外，獅隊也積極發動戰術，全場5次嘗試盜壘、3次成功，加上打帶跑的配合，才能在4局時攻下4分大局，林岳平表示，下勾投手球速較慢，就算動作不大，還是有機會盜壘。

今天生涯初次先發的新秀左打何恆佑，雖然全場5打數無安打，不過林岳平表示：「守備表現不錯，打擊還要再適應，不是不好，畢竟下勾不常見，後面右投換左投，時機掌握上慢一點，就是多給他比賽去適應。」