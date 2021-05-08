中職／攻破不敗德保拉 悍將中止兄弟5連勝

德保拉的7連勝、中信兄弟隊的5連勝，今天都遭到富邦悍將隊中斷，第5局悍將隊打了一輪、攻下5分大局，終場以7：2擊敗兄弟，德保拉本季首嘗敗投滋味，而兄弟輸球後，再度將龍頭寶座交還統一獅隊，兩隊之間無勝差，獅隊以些微勝率領先。

德保拉開季取得超狂7連勝，在勝投榜上獨走，碰上前7場先發還沒贏過的悍將隊洋投邦威，劇情發展卻未照「人設」走。

德保拉此役前4局表現沉穩，在第5局轉瞬崩盤，一切就從王正棠的陽春砲展開，悍將隊單局打了一輪，敲出5支安打，加上德保拉自己的接球失誤，悍將隊單局攻下5分。

兄弟在5局下也有回應，江坤宇先敲二壘打，張志豪與詹子賢補上安打、各帶1分打點，但後續無法再追近一步。

德保拉先發6局，被敲8安打、失5分（責失1分），本季首度吞敗；官大元第7局接手，中繼1局、無失分，本季累積出賽24局無責失分，防禦率持續維持在0。

邦威今天獲得隊友火力支援，他也勞苦功高耗了119球撐完6局、僅失2分，繳出優質先發，終於等到本季首勝到來。