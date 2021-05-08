中職／三振率升級 獅隊泰迪透露兩點原因

面對樂天桃猿隊飆出生涯單場最高的12次三振，統一獅隊洋投泰迪7局無失分的好投幫助球隊以6：2獲勝，三振率從去年的7.79升高到今年的10.01，泰迪透露原因有兩點，春訓就來台以及投球機制。

今晚在桃園球場面對猿隊，泰迪用97球投完7局，沒有保送，僅被敲出4支安打，分散在4個半局，唯一被攻占得點圈是7局廖健富在2出局後的二壘打，但他也用全場第12次三振化解。

「感覺不錯，有把該有的水準拿出來。」泰迪賽後表示，今天因為指叉球狀況不錯，多用這一個球種對決打者，也收到好效果，才能夠投出12次三振。

樂天桃猿隊今天賽前的團隊打擊率是五隊最高，要三振他們不是這麼容易，泰迪透露自己的策略，「前面球數積極攻擊好球帶，好球數領先後再用變化球讓他們揮空或追打壞球，等他們發現後，再改變策略，把球投在本壘板兩側為主。」

去年球季出賽10場、54.1局，泰迪投出47次三振，單場最多是8K，但今年只用了7場比賽、50.1局就累積56次三振，有4場三振達雙位數，其中有何祕訣？泰迪表示，去年是季中加盟，今年從春訓開始來台調整是一個原因。

另一個因素是，泰迪認為去年自己的投球機制有些不順，休賽季在美國重新調整，「今年比起去年投球機制更順，球路也比較犀利、到位，當然還是會遇到狀況，但就想辦法調整。」