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中職／泰迪7局12K無失分 獅擒猿中止2連敗

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導

統一獅隊左打部隊建功，打退樂天桃猿隊先發投手張喜凱，加上先發泰迪7局12K無失分的好投，最終以6：2拿下勝利，終止2連敗。

獅隊今天先發打線有6人是左打，就是為了面對下勾右投的張喜凱，本場首安就是由左打的陳傑憲敲出，全場從張喜凱手中敲出的10支安打，有6支來自左打。

4局面對張喜凱，獅隊靠著5支安打加上盜壘、戰術並進，拿下4分，5安中有3安是左打敲出，不過6局下在二三壘有人敲出2分打點安打的，是右打的捕手林岱安。

獅隊先發投手泰迪用97球投完7局，無失分，送出12次三振創下個人單場新高，被敲出零星4支安打外，沒有保送上壘，其中5局對林承飛投出的本場第9次三振，也是個人生涯第100次三振。

前7局遭封鎖的猿隊打線，在8局下獅隊後援投手李其峰上場後，靠著林立、陽耀勳、陳晨威連3支安打攻下2分，不過為時已晚；代打的林立在9局上鎮守左外野，是生涯5年來第一次擔任外野手。

今天賽前為了適應張喜凱的出手點，投手出身的獅隊總教練林岳平還親自上場餵球，比照4月24日對戰猿隊側投黃子鵬前的模式，這兩場比賽獅隊最終都贏球。

張喜凱 林立

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