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中職／快腿獅風格不變 盜壘時機交由球員判斷
統一獅隊從2018年開始團隊盜壘數都是聯盟最多，今年也以55盜領跑全聯盟，在全壘打減產的年代展現更多壘間破壞力，總教練林岳平認為這是球風的延續，選手也有這樣的認知。
2018年118次、2019年84次以及去年的110次，獅隊盜壘單季盜壘數除了2019年與中信兄弟隊並列第一外，另兩年都獨居聯盟最多，今天賽前55次盜壘是第二名樂天桃猿隊（24次）的2倍以上。
獅隊總教練林岳平表示，陣中球員多半有著積極盜壘的認知，而過去幾年累積下來，也有足夠的經驗、知識，「今年全壘打機會比較低，球員更有這樣的認知。」
林岳平強調，盜壘成功率的提升，需要球員的判斷能力，「如果是教練下達戰術，即使時機不好也要跑，成功率反而會下降，所以選手自己判斷就可以啟動盜壘，盜壘也屬於場上能力的展現。」
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