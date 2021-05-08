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中職／余謙奪MVP有記得請咖啡 峮峮等女孩們也收到了
中信兄弟隊「大物」新秀余謙昨天在一軍初登板、初先發，繳出7局、失3分優質先發，幫助兄弟以6：4擊敗富邦悍將隊，他也獲選單場MVP，沒忘記依循MVP傳統請全隊喝咖啡，啦啦隊也受惠，Passion Sisters峮峮貼出限時動態，寫著：「謝謝余謙」。
余謙為兄弟去年選秀第一指名，昨天演出初登板備受矚目，而他頂住高壓繳出一場好投，更以20歲又29天之齡，刷新最年輕初登板、初先發就奪勝投紀錄。
余謙獲選為單場MVP，昨天賽後就透露，咖啡該請的還是要請，不然很怕會不順，今天果然兌現承諾，訂了咖啡請隊友，啦啦隊女孩也沒被忘掉。
人氣最高的峮峮今天就貼出好幾杯City Cafe的照片，上面寫著「謝謝余謙」、「讚讚」。
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