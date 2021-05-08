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中職／獅左打部隊迎戰張喜凱 何恆佑生涯初先發

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊新人何恆佑。記者蘇志畬／攝影
統一獅隊新人何恆佑。記者蘇志畬／攝影

統一獅隊今天在桃園棒球場對戰樂天桃猿隊，面對下勾投手張喜凱，派出「新貨」何恆佑先發一壘，也是個人一軍生涯首次先發，「餅總」林岳平期待他能發揮左打優勢。

獅隊今天打線一字排開，有6人是左打，而且前五棒全都是左打，林岳平表示，考量對戰下勾右投手所以派出左打，除了林子豪重回先發外，特別是的昨天剛升上一軍的何恆佑在今天先發，打第二棒，「升他上來就是為了這一場」。

獅隊本季首次對戰，參考今年中信兄弟隊對張喜凱打得不錯，陣容也比照以左打為主，林岳平說：「就看我們有哪些可用之兵，試試看這個陣容，中線還是固定。」今天3名右打分別是二壘手林靖凱、游擊手林祖傑以及捕手林岱安。

獅隊昨天將去年選秀會第二指名的何恆佑升上一軍，以代打身分上場，選到1次保送，今天則是第一次先發，在二軍勤練二壘的他，今天還是以一壘手先發，林岳平表示，因為他認為對一壘還是比較熟悉，當然我們還是期待他可以守二壘。

林岳平 何恆佑 張喜凱

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