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中職／模擬張喜凱投球 林岳平「投1休14」再登板
統一獅隊本季首次對戰樂天桃猿隊的下勾投手張喜凱，除了排出左打陣應戰，「餅總」總教練林岳平再次站上投手球，模擬下勾方式餵球，投了200顆之後回到休息區直喊腿痠，邊喘氣邊說：「不用冰敷啦。」
還沒輪到自家球隊打擊練習時，林岳平就已經向媒體預告：「我今天要先發。」練習開始他也站到餵球投手位置，丟給球員打，投了2組打擊練習、共200球，他說：「因為不曾對過（張喜凱），讓他們去適應一下，球從下面竄上來的感覺。」
一開始林岳平控球不錯，不過隨著球速增加，控球開始飄，他說：「下勾主要是要蹲更低，腿跟腰比較累，今天這樣還可以，好壞球比例有一半吧。」
4月24日對上樂天側投黃子鵬先發時，林岳平也曾擔任餵球投手模擬出手位置，「投1休14」再登板，餅總表示，上次是臨時起意，這次有算過會對上張喜凱，有先揣摩過，「投手投下勾還是跟野手餵球不太一樣，小時候也有揣摩過不同投球姿勢。」
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