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日職／吳念庭重返先發敲1安 西武完封軟銀

中央社 / 台北8日電
吳念庭重返先發，總計3打數敲出1支安打。 截圖自影片
吳念庭重返先發，總計3打數敲出1支安打。 截圖自影片

日職西武獅台灣好手吳念庭今天重返先發，第1局敲關鍵安打本來有打點機會，不過跑者在本壘出局，總計3打數敲出1支安打；不過西武投手群展現壓制力，最終以2比0勝軟銀。

由於西武主將一壘手山川穗高傷癒回歸一軍，昨天吳念庭沒有先發，不過今天在福岡巨蛋的比賽，吳念庭再度獲得先發機會，改守二壘，並打第6棒、在山川穗高後面的棒次。

1局上西武就展開攻勢，源田壯亮、森友哉、栗山巧接連敲出安打得1分後，吳念庭在一、二壘有人時上場打擊，雖然敲出右半邊安打，不過跑者森友哉在本壘前出局，沒能進帳打點。

吳念庭4局上遭到三振，7局上擊出中外野飛球出局，下個半局二壘由山田遙楓替補，吳念庭退場休息。總計吳念庭3打數敲出1支安打，目前在一軍出賽31場，打擊率2成70。

西武在5局上二壘有人時，靠著愛斗敲二壘安打再送回1分，終場以2比0擊敗軟銀。西武先發投手松本航用94球投6局，被敲5支安打，送出5次三振，沒有失分演出優質先發，奪下勝投。

吳念庭 西武獅

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