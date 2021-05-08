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日職／對決田中喊好緊張 王柏融對他敲兩支二壘打

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融對戰田中將大3打席敲出兩支二壘打，本季首打點也開張。 截圖自影片
王柏融對戰田中將大3打席敲出兩支二壘打，本季首打點也開張。 截圖自影片

效力日本火腿隊的台將王柏融，生涯首度對決樂天金鷲隊「神之子」田中將大，對戰3打席敲出兩支二壘打，本季首打點也開張，用好表現幫助火腿以4：1擊敗樂天。

深陷疫情中的火腿昨天復賽，與樂天展開3連戰，王柏融昨役單場雙安，也讓他今天繼續排進先發打線，擔任第5棒、左外野手。

田中將大在第1局就遭遇麻煩，杉谷拳士先敲安打，近藤健介補上二壘打、為火腿首開紀錄，王柏融在兩出局後上場打擊，在球數1好2壞時，咬中田中的133公里滑球，掃成中外野方向二壘打，送回火腿的第2分，也是王柏融本季的第1分打點。

第4局中田翔先敲安打上壘，輪到王柏融的打席再度棒打田中，鎖定第1球151公里二縫線直球果斷攻擊，敲出單場第2支二壘打。

王柏融第3打席敲出中外野飛球出局，第4打席面對樂天後援投手森原康平，擊出三壘飛球出局，此役4打數敲出2安打。

首度對戰田中將大，王柏融坦言緊張，「這是我第一次對上田中，他是日本具有代表性的投手，所以我賽前有點緊張，幸好在打擊區上可以保持平常心，很高興可以把得點圈上的隊友送回來。」

王柏融本季在一軍出賽5場，累積14打數敲出6安打，就有4支是二壘打，打擊率4成29。

田中將大投滿7局，被敲8安打、失4分，包括第5局挨了近藤健介的陽春砲，吞下敗投；火腿先發投手上澤直之同樣投滿7局，僅因茂木榮五郎的陽春砲丟掉1分，表現技高一籌。

西武以2：0擊敗軟銀隊之戰，吳念庭擔任先發第6棒、二壘手，3打數敲出1安打，打擊率從賽前的2成68微升至2成70。

王柏融 日本火腿

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