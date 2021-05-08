日職／王柏融棒打神之子 連兩打席敲長打！

【王柏融賽況報導】

●五局下，火腿4：1樂天：

樂天在五局上靠著茂木栄五郎陽春砲得分開張，但火腿下半局滿上做出回應，1出局近藤健介回敬陽春砲，火腿再要回4：1領先。下一棒中田翔左外野飛球形成2出局，王柏融第三次面對田中，這回敲出中外野飛球遭接殺結束這局。

●四局下，火腿3：0樂天：

中田翔率先敲安上壘。下一棒的王柏融抓準田中第一球151公里的速球再敲出中外野深遠二壘安打，連兩打席敲出長打，火腿一舉攻佔二、三壘。1出局後火腿靠著四壞攻佔滿壘，平沼翔太揮空三振形成2出局後，宇佐見 真吾把握機會敲出穿越一、二壘安打送回1分，助火腿取得3：0領先。

根據日媒即時報導，敲出本季首分打點的王柏融受訪時表示，田中將大是日本代表性的投手，因為是首次對戰，賽前確實感覺有點緊張，不過最後平常心進入打擊區，很開心在得點圈時能掌握住機會敲出安打。

●一局下，火腿2：0樂天：

火腿首局就有攻勢，杉谷拳士和近藤健介連棒安打先攻下一分，2出局後輪到第五棒的王柏融打擊，1好2壞號鎖定田中將大偏高的失投滑球，敲出直擊中外野全壘打牆的按壘安打，助火腿攻下第2分，本季首打點出爐，也是連兩場有安打，第一打席，遭到三振出局。兩隊0:0。

【賽前報導】

台灣球迷期待的好戲，今天確定開演，效力日本火腿隊的台將王柏融今天先發出賽，對戰樂天金鷲隊先發投手、「神之子」田中將大。

深陷疫情中的火腿昨天復賽，與樂天展開3連戰，系列賽第1戰由火腿以6：1贏球，王柏融單場雙安、達陣日職生涯百安，好表現也讓他今天繼續排進先發打線，擔任第5棒、左外野手。

王柏融本季至今在一軍出賽4場，累積10打數敲出4安打、打擊率正好4成，今年的首轟、首打點都尚未開張，今天尋求從田中將大手中突破。

樂天此役推出田中將大先發，他本季3場先發，拿下2勝1敗、防禦率2.12，近兩場出賽分別是6局失1分、6局無失分好投；火腿則是推出上澤直之先發，本季取得2勝2敗、防禦率3.99。