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中職／「0的領域」克力士、陽建福紀錄 官大元逼近中

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊37歲老將官大元成為本季最大驚奇，至今14場出賽、23局，防禦率仍維持在0，已步步逼近「0的領域」中職紀錄。 報系資料照
中信兄弟隊37歲老將官大元成為本季最大驚奇，至今14場出賽、23局，防禦率仍維持在0，已步步逼近「0的領域」中職紀錄。 報系資料照

中信兄弟隊37歲老將官大元成為本季最大驚奇，至今14場出賽、23局，防禦率仍維持在0，已步步逼近「0的領域」中職紀錄，兄弟象隊洋投克力士1994年開季前25.1局出賽維持防禦率0，為中職最長紀錄，本土紀錄則為陽建福2010年的25局。

聯盟最長局數無失分紀錄為統一獅隊凱撒締造的45局，從2004年4月25日橫跨到7月29日，但若從開季起算、維持防禦率0的完美境界，凱撒還排不上榜。

克力士1994年的前三場先發，包括兩場9局完封勝、1場1.1局後援，都未失分數，第四場出賽投到第7局掉分，防禦率才破蛋，合計開季起25.1局維持在「0的領域」。

2010年有兩位本土投手繳出「0的領域」好投，陽建福該年的前四場出賽，累積21局未掉分，第5戰前4局未失分，第5局狂掉6分才中斷紀錄，但也累積了開季前25局防禦率0的神人表現。

不同於克力士、陽建福都靠先發快速累積局數，2010年許銘倢開季前24.2局防禦率維持在0，期間共經歷18場出賽，直到5月21日、他的第19場出賽才首度失分。

同樣在後援鞏固「0的領域」的投手，還有1998年味全龍隊洋投郝恩、2013年統一獅隊廖文揚，郝恩投到第11場出賽才首度掉分，累積了21.2局防禦率0，廖文揚則是投到第15場出賽才掉分，前20局出賽都維持完美的防禦率0。

陽建福 統一獅 中職

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