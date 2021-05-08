日職／田中將大極品指叉強勢來襲 王柏融1數據可望一拚

效力於日本火腿台灣好手王柏融，昨(8)日面對樂天金鷲比賽擔綱先發5棒DH，單場繳出雙安包含1長打的好表現，更順利完成日職生涯百安，而今日火腿再度強碰田中將大，王柏融有機會再度先發，根據進階數據，王柏融手感大爆發的原因，與近期大開選球眼有關係。

昨役王柏融面對澤村賞投手涌井秀章，3個打席繳2支安打表現，雖然依舊抓最擅長的速球做攻擊，但根據數據顯示，王柏融本季本壘板紀律維持相當好，對方對他投出24顆壞球，王柏融選掉其中20顆，不揮壞球的機率達到83.3%，對比前兩年75.7%(2019年)、74.6%(2020年)有明顯落差。

樂天今日預計推出田中將大先發登板對決火腿，近期絕好調的王柏融可望被排上先發打線，而田中本季初登板就是面對火腿，卻遭到兩發全壘打狙擊，主投5局丟3分吞下敗投，也中斷跨季28連勝的紀錄，若王柏融繼續維持選球能力，有機會一搏田中將大的極品指叉球。