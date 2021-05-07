快訊

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

新增確診機師家人案1184足跡曝光 5月5日曾至內湖富邦銀行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／7局失3分好投 余謙刷新初先發勝投最年輕紀錄

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟與富邦悍將在台中洲際棒球場進行例行賽，中信先發投手余謙初登板主投7局失3分。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟與富邦悍將在台中洲際棒球場進行例行賽，中信先發投手余謙初登板主投7局失3分。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊「雙子星」詹子賢、陳子豪開轟護送，去年選秀第一指名的余謙，生涯初登板、初先發就以7局失3分的表現拿下勝投，刷新中職史上最年輕紀錄，兄弟終場以6：4拿下勝利，超車統一獅隊成為上半季聯盟戰績第一。

背負選秀第一指名光環，余謙今天的初登板備受外界關注，全場僅在3局上遇到亂流，保送加上2支安打以及1支高飛犧牲打，丟掉2分，7局雖然被楊瑞承敲出陽春砲，但仍抓下3個出局數才退場。

余謙扛住壓力、展現U18世界盃的強心臟，用96球投完7局，被敲出5支安打，丟掉3分，在隊友火力幫助下，生涯首勝入袋。

兄弟打線在4局下面對1：2落後，由詹子賢轟出左外野陽春砲，先追平比數，下一棒陳子豪再敲出陽春砲，上演「背靠背」連續2打席開轟。

加上5局下張志豪滾地推進1分打點、8局下周思齊代打2分打點安打，雖然兄弟守護神李振昌在9局上投得略有顛簸，開局2次四壞保送後，因為戴培峰二壘打丟掉1分，仍守住領先。

中職過去只有13位新人在生涯初登板、初先發就拿下勝投，余謙以20歲又29天之齡刷新最年輕紀錄，原紀錄保持人是Lamigo桃猿隊翁瑋均的20歲又122天。

詹子賢今天4打數1安打，賽後以6轟登上全壘打王，從4月28日早上到「台中南天宮」參拜轉運後，近7場比賽敲出3轟，這段期間打擊率高達5成19，累積14支安打、11分打點。

余謙 詹子賢

延伸閱讀

中職／余謙初登板續航力待觀察 林威助設定80到90球

中職／余謙7日生涯首戰 最想解決大學對他開轟的陳真

中職／詹子賢砲轟王維中失投球 9局跑壘自嘲「腳慢」

中職／詹子賢轟破無安打 王維中4.2局失3分退場

相關新聞

日職／王柏融棒打神之子 連兩打席敲長打！

台灣球迷期待的好戲，今天確定開演，效力日本火腿隊的台將王柏融今天先發出賽，對戰樂天金鷲隊先發投手、「神之子」田中將大。

中職／「0的領域」克力士、陽建福紀錄 官大元逼近中

中信兄弟隊37歲老將官大元成為本季最大驚奇，至今14場出賽、23局，防禦率仍維持在0，已步步逼近「0的領域」中職紀錄，兄...

日職／田中將大極品指叉強勢來襲 王柏融1數據可望一拚

效力於日本火腿台灣好手王柏融，昨(8)日面對樂天金鷲比賽擔綱先發5棒DH，單場繳出雙安包含1長打的好表現，更順利完成日職生涯百安，而今日火腿再度強碰田中將大，王柏融有機會再度先發，根據進階數據，王柏融

中職／劉基鴻當龍隊「除獅機」 葉總談王維中「變招」

前8場對戰全敗，味全龍隊的「恐獅症」本周藥到病除，昨天靠劉基鴻的1支陽春砲、1支帶有2分打點的二壘打，包辦全隊分數進帳，...

中職／余謙首秀助兄弟攻頂 自創慶祝動作

在中信兄弟隊「雙子星」詹子賢、陳子豪開轟護送之下，余謙昨晚的生涯初登板、初先發以7局失3分的表現拿下勝投，刷新中職史上最...

棒球／大陸不來 東奧資格賽少一隊變5搶1

東京奧運棒球最終資格賽將少一隊，世界棒壘總會官網昨天公布，中國大陸隊確定退出此項賽事，也不會再找球隊遞補，就由中華隊在內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。