中職／7局失3分好投 余謙刷新初先發勝投最年輕紀錄

中信兄弟隊「雙子星」詹子賢、陳子豪開轟護送，去年選秀第一指名的余謙，生涯初登板、初先發就以7局失3分的表現拿下勝投，刷新中職史上最年輕紀錄，兄弟終場以6：4拿下勝利，超車統一獅隊成為上半季聯盟戰績第一。

背負選秀第一指名光環，余謙今天的初登板備受外界關注，全場僅在3局上遇到亂流，保送加上2支安打以及1支高飛犧牲打，丟掉2分，7局雖然被楊瑞承敲出陽春砲，但仍抓下3個出局數才退場。

余謙扛住壓力、展現U18世界盃的強心臟，用96球投完7局，被敲出5支安打，丟掉3分，在隊友火力幫助下，生涯首勝入袋。

兄弟打線在4局下面對1：2落後，由詹子賢轟出左外野陽春砲，先追平比數，下一棒陳子豪再敲出陽春砲，上演「背靠背」連續2打席開轟。

加上5局下張志豪滾地推進1分打點、8局下周思齊代打2分打點安打，雖然兄弟守護神李振昌在9局上投得略有顛簸，開局2次四壞保送後，因為戴培峰二壘打丟掉1分，仍守住領先。

中職過去只有13位新人在生涯初登板、初先發就拿下勝投，余謙以20歲又29天之齡刷新最年輕紀錄，原紀錄保持人是Lamigo桃猿隊翁瑋均的20歲又122天。

詹子賢今天4打數1安打，賽後以6轟登上全壘打王，從4月28日早上到「台中南天宮」參拜轉運後，近7場比賽敲出3轟，這段期間打擊率高達5成19，累積14支安打、11分打點。