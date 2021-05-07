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日職／3.1局3責失球路偏高是主因 陳偉殷下二軍調整

中央社 / 台北7日電
陳偉殷。 資料照(擷圖自推特)
陳偉殷。 資料照(擷圖自推特)

旅日阪神虎隊投手陳偉殷今天對橫濱DeNA隊先發，投3.1局失3分責失分、表現不如預期，賽後總教練矢野燿大表明會讓陳偉殷下二軍調整，也提到陳偉殷球路偏高是主要問題。

阪神虎隊今天與橫濱隊交手，阪神虎隊由台灣投手陳偉殷先發，陳偉殷前3局沒有失分，4局遇到亂流，先投出四壞保送，再接連被敲4支安打掉分，三振抓到第一個出局數後，再被山下幸輝敲出安打掉分，4局沒有投完就退場。

陳偉殷今天總計用72球投3.1局，被敲出5支安打，投出3次三振、3次保送，失掉4分（3分責失分），球隊終場以6比12吞敗，陳偉殷無關勝敗。

阪神隊總教練矢野燿大賽後表明，將由洋砲羅哈斯（Mel Rojas Jr.）升上一軍替代陳偉殷的洋將名額，陳偉殷會到二軍調整。

矢野燿大表示，陳偉殷今天主要問題是球路偏高，雖然球的軌跡不錯，但球路偏高對打者來說就會比較好掌握，如果他能想辦法壓低投球進壘位置，應該會有不同的結果。

陳偉殷 阪神虎

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