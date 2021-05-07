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中職／劉基鴻開轟壓力釋放 跟王維中說怎麼不投久一點

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
劉基鴻。記者陳宛晶／攝影
劉基鴻。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊今天以3：1擊敗統一獅隊，3連戰取得2勝1和，突破「恐獅症」，劉基鴻在這兩勝都有關鍵發揮，今天以1支陽春砲、1支帶有2分打點的二壘打，獲選單場MVP，他也如釋重負，「整個感覺算是壓力釋放吧！也是憋滿久的。」

劉基鴻為龍隊2019年以狀元籤選進的好手，去年在二軍也繳出一張亮麗的成績單，從一開季就被總教練葉君璋賦予四棒任務，高度壓力讓他一度喘不過來，攻守成績都有待加強。

「比賽滿多人關注的，打不好自己會想比較多。」劉基鴻吐露這段日子以來的心情，「日子還是要過，也不要給自己太大壓力，一定要去面對，面對才有辦法突破，每天都是新的開始，保持好心情去面對它。」

劉基鴻表示，「上去就是球來就打，不要有多餘的想法。」他坦言開轟後鬆口氣，第8局再敲出致勝安打，他笑說：「我剛下來還跟維中說，你怎麼沒有丟久一點。」

王維中因有球數限制，5局投完正好75球退場，雖一度1：0領先，但比賽在7局遭到扳平，也讓他無緣拿下勝投，由8局登板的呂偉晟取得此役勝投。

龍隊本季對戰獅隊前8戰全敗，本周的第9度過招逼和，第10場從0：6演出大逆轉贏球，第11場再壓倒獅隊，龍隊在3連戰取得2勝1和。

總教練葉君璋表示，「贏統一獅當然是很重要的一件事，但選手在這樣的過程中一直在成長，慢慢了解一軍的感覺、一軍要做怎樣的調整，我覺得重點是他們有在做這件事情。」

劉基鴻 統一獅 葉君璋

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