中職／滿血「龍王」要來了 王維中下一場解除球數限制

味全龍隊今天以3：1擊敗統一獅隊，先發投手王維中投5局無失分，帶著勝投資格退場，卻無緣笑擁第一場先發勝，他賽後透露下一場先發開始就沒有球數限制，可望在場上有更長局數的施展空間。

王維中目前握有1勝為中繼進袋，今天在天母球場登板，尋求首場先發勝，前4局未被敲出安打，只因兩次保送讓對手上壘，直到第5局才由羅國龍跑出內野安打，突破安打欄上的「0」。

王維中最終投5局、無失分，這是他首度先發投滿5局，用球數正好達到賽前設定的75球，只被敲出1安打，送出5次三振、2次保送，防禦率下修3.13。

王維中自評，內容還有很多進步空間，「控球還是有差，今天丟到2、3局就有感覺到疲勞，天氣也是比較悶一點，下去都狂喝水。」

總教練葉君璋指出，王維中今天可以在球數限制內達到5局，「他今天的策略和前幾場有點不一樣，這也是他可以在球數內達到這樣效果的原因。」改變在哪裡？葉總說：「很尊重台灣打者」。

王維中聽聞葉總說他今天的投球有點不一樣，無厘頭回答：「沒有不一樣啊！我很專情啊！」他指出，今天在練習時就有感覺到卡特球比較犀利，配球策略上有略作調整。

王維中本季至今的出賽都受到球數限制，他自爆，「下一場就沒有（球數限制）了」，可望按照一般先發投手調度，王維中笑說：「不被打爆應該都可以。」